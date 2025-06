“Interruzione della pista ciclabile tra Arma e Riva: una scelta che sconcerta cittadini e turisti”

Buongiorno signor Direttore,

gli episodi di acume strategico da parte delle amministrazioni comunali sono purtroppo all'ordine del giorno.

Ultimo esempio è la prevista interruzione della splendida pista ciclopedonale nel tratto tra Arma di Taggia e Riva Ligure, a causa dei lavori di ristrutturazione del ponte sulla darsena.

Il tempismo è davvero perfetto: proprio ora che si prevede l’afflusso estivo di turisti e residenti, ai massimi livelli.

Sono decisioni che spiazzano e sconcertano l’opinione pubblica, tanto da far riflettere sulla famosa battuta: qual è il colmo per un sindaco? (qui naturalmente in buona compagnia)... Avere un’intelligenza fuori dal comune.

Resta lo sconcerto, condiviso dai cittadini dei due comuni rivieraschi che si stanno giustamente mobilitando, insieme agli operatori economici dei settori interessati.

Staremo a vedere se alla fine ci sarà un qualche, seppur tardivo, ravvedimento.