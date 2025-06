Incidente a Ventimiglia in corso Cuneo: coinvolta una moto, intervento dell'elisoccorso (Foto)

Incidente nel pomeriggio di oggi a Ventimiglia, in corso Cuneo, in frazione Trucco. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato intorno alle 19.30 e ad essere coinvolto sarebbe un ragazzo di 17 anni. Nell’incidente risulta coinvolta una moto, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause e sulla dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenuti prontamente diversi mezzi di soccorso: la Croce Rossa di Bordighera, la Croce Verde Intemelia, l’automedica Alfa 3 e anche l’elisoccorso Grifo 01 da Albenga. Tutte le squadre hanno operato in coordinamento con la Polizia di Stato del Commissariato di Ventimiglia, allertata per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso.

La persona coinvolta è stata prima trattata sul posto dal personale sanitario e poi trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

(Notizia in aggiornamento)