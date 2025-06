Tari a Santo Stefano al Mare, approvate le nuove tariffe: pagamenti in tre rate da luglio a dicembre

Sono state approvate le nuove tariffe della TARI per l’anno 2025 nel Comune di Santo Stefano al Mare. Il Consiglio comunale ha deliberato anche le relative scadenze per il pagamento della tassa sui rifiuti, che sarà suddivisa in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 dicembre.

Il Piano Economico Finanziario (PEF), validato da EGATO Sanremo, prevede per l’anno in corso un costo complessivo del servizio pari a 854.888 euro, di cui 171.302 per la parte fissa e 683.586 per quella variabile. Al netto delle detrazioni previste dalla normativa, la quota da coprire con le entrate tariffarie è stata ridotta a 834.544 euro.

Le nuove tariffe, come previsto dalla normativa vigente, sono state suddivise tra utenze domestiche e non domestiche. Per le utenze domestiche, ad esempio, un nucleo con un solo componente pagherà 0,52 euro/m² come quota fissa e 47,67 euro di quota variabile, mentre per sei o più componenti si sale a 0,81 euro/m² di quota fissa e 270,17 euro di variabile.

Per quanto riguarda le attività economiche, le tariffe variano in base alla categoria. I ristoranti, ad esempio, pagheranno 1,54 euro/m² di quota fissa e 17,93 euro di variabile, mentre le officine e carrozzerie 0,29 euro/m² fissa e 3,41 euro di variabile. Le attività alimentari come ortofrutta e pescherie risultano tra le più tassate, con 1,93 euro/m² fissi e 22,46 euro di variabile.

È stato inoltre confermato che la tariffa giornaliera per tutte le categorie sarà maggiorata del 50%, come previsto dal regolamento comunale. Il tributo provinciale per la tutela ambientale, infine, sarà applicato nella misura del 5% sull’importo complessivo.

La delibera è immediatamente esecutiva e le tariffe entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.