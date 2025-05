Al via 'Bordighera Outdoor Experience 2025', inaugurato il Village a Sant’Ampelio (Foto e video)

Escursioni gratuite con guide esperte, la Beodo Trail, attività acquatiche, visite culturali, area bike jumping, animazione, parapendio, canoa e snorkeling. Con l'inaugurazione del Sant’Ampelio Outdoor Village ha preso ufficialmente il via questa mattina la tre giorni di Bordighera Outdoor Experience 2025, che andrà in scena fino al 2 giugno. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Vittorio Ingenito, il vicesindaco Marco Laganà, il consigliere comunale Barbara Bonavia, il consigliere regionale Walter Sorriento, la polizia locale, i carabinieri, lo staff del Comune, la Croce Rossa di Bordighera, associazioni di categoria e cittadini.

La terza edizione della manifestazione, organizzata dal Comune con il patrocinio di Regione Liguria, trasforma per tre giorni Bordighera nella capitale outdoor del ponente con nove diverse attività outdoor per un totale di 36 tour e 480 posti disponibili.

L’iniziativa si inserisce in una visione a medio-lungo termine, che mira a costruire un’offerta turistica tematica, esperienziale e destagionalizzata, in linea con le tendenze del turismo contemporaneo. In programma sono previsti, su prenotazione, tour gratuiti con guide esperte e la Beodo Trail. Inoltre, si potranno scoprire e provare diverse attività al Sant'Ampelio Outdoor Village: una parete di arrampicata, un'area jumping, un percorso MTB per bambini, food & musica, Inside Monet con la demo immersiva con visori VR, la dimostrazione con droni per attività di ricerca e soccorso del Soccorso Alpino, la navetta di collegamento con Cian degli Innamurai (Montenero), un'area ristoro, stand informativi, accoglienza tour e iscrizioni alla Beodo Trail dalle 10 alle 18.

Il 31 maggio e il 1 giugno saranno le giornate dedicate ai tour con l’accompagnamento di guide esperte. Quest'anno vi sono anche esperienze legate al mondo acquatico e a quello del volo. In due giorni, saranno proposte 9 diverse attività outdoor per un totale di 36 tour. Le attività gratuite sono E-MTB (2 tour con 20 partecipanti ciascuno e 5 tour con 8 partecipanti ciascuno); E-bike (8 tour con 10 partecipanti ciascuno); canyoning (2 tour con 8 partecipanti ciascuno); trekking (4 tour con 20 partecipanti ciascuno); passeggiate culturali (2 tour con 25 partecipanti ciascuno); snorkeling (4 tour con 6 partecipanti ciascuno); canoa (8 tour con 10 partecipanti ciascuno) e camminata fitness con cuffie (solo il 1° giugno, 1 tour con 70 partecipanti). L'attività a pagamento è il parapendio che prevede emozionanti voli in parapendio biposto per chi desidera provare la sensazione unica del volo libero, senza motore, e planare su paesaggi indimenticabili. Il decollo avviene da Montenero, a 500 m di altitudine; l’esperienza è accessibile a tutti, adulti e bambini, sempre accompagnati da piloti esperti. Per tutti i tour il punto di ritrovo sarà il Sant’Ampelio Outdoor Village.

Il 2 giugno andrà, invece, in scena la Beodo Trail, appuntamento molto atteso dagli amanti della corsa e delle camminate in natura. L’edizione 2025 propone due modalità di partecipazione: competitiva e non competitiva, entrambe su un percorso di 10 km con un dislivello di circa 500 metri e un tracciato che parte dalla Spianata del Capo e si snoda lungo il suggestivo sentiero del Beodo fino a Montenero. L'iscrizione è gratuita per entrambe le modalità (competitiva e non competitiva) e si può effettuare il 31 maggio e 1° giugno, dalle 10 alle 18, presso il Sant’Ampelio Outdoor Village; il 2 giugno, dalle 7:30 alle 9, direttamente alla partenza in Spianata del Capo (piazzale Otto Luoghi).

Per gli amanti di E-MTB vi saranno due tour con 20 partecipanti ciascuno e cinque tour con 8 partecipanti. Un modo autentico per esplorare il territorio tra mare, colline e sentieri grazie a percorsi studiati per diversi livelli di esperienza. Le mountain bike con pedalata assistita (e-mtb) vengono fornite dove previsto, mentre per i tour avanzati è necessario l’uso della propria bici e attrezzatura di protezione.

Per gli appassionati di E-bike sono previsti otto tour con 10 partecipanti ciascuno. Un’esperienza adatta sia a principianti che a ciclisti più esperti, pensata per valorizzare il paesaggio, la cultura e la bellezza del territorio in modo sostenibile e attivo. Le e-bike, che saranno fornite ai partecipanti, permetteranno a tutti di affrontare itinerari suggestivi, senza rinunciare al piacere del movimento.

Per gli amanti dell'avventura si terranno due tour di canyoning con 8 partecipanti ciascuno. Un’avventura immersiva nella natura selvaggia della Val Nervia lungo il canyon Rio Barbaira, a Rocchetta Nervina. Tra acque verde smeraldo, calate su corda, toboga naturali e tuffi, mai obbligatori, il percorso è perfetto per chi vuole vivere il canyoning per la prima volta in tutta sicurezza e divertimento.

Verranno proposte escursioni guidate di trekking, quattro tour con 20 partecipanti, adatte a tutti, lungo l’antico tracciato del Beodo, immerso nel verde della valle e della macchia mediterranea. Il percorso parte da piazza Sant’Ampelio e raggiunge la frazione di Sasso coniugando il piacere del cammino e l’esplorazione del paesaggio.

Si terranno anche passeggiate culturali, due tour con 25 partecipanti ciascuno. Un itinerario suggestivo tra natura, arte e memoria storica, con focus sui luoghi che ispirarono Monet durante il suo soggiorno del 1884, sugli alberi monumentali e i giardini storici, sulle testimonianze lasciate dalla colonia inglese nella Belle Époque.

Per gli appassionati di sport verrà proposta una camminata fitness con cuffie. Il 1° giugno vi sarà un tour con 70 partecipanti. Un’attività all’insegna del movimento e del benessere con musica in sottofondo e la guida vocale di un trainer professionista. Si percorreranno circa 5 km con stazioni dedicate all’allenamento e momenti di pilates in punti panoramici o caratteristici della città.

Per chi preferisce il mare potrà fare snorkeling. Vi saranno quattro tour con 6 partecipanti ciascuno. Un’esperienza unica per scoprire il meraviglioso mare di Bordighera da una prospettiva nuova, accompagnati da un biologo marino: dopo un breve briefing introduttivo su sicurezza e fauna locale, si entra in acqua in esplorazione del mondo blu.

Otto tour con dieci partecipanti invece per fare un giro in canoa. Un’esperienza attiva e divertente, adatta anche ai principianti, per avvicinarsi alle basi della canoa unendo teoria e movimento in acqua e per avvicinarsi all’ambiente marino in modo davvero coinvolgente.