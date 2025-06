Entroterra Ligure: al via i lavori per la viabilità di Montalto Carpasio, infrastruttura chiave per residenti e turismo

“L’inizio dei lavori per il ripristino della viabilità verso la Borgata Rurale del Poggio rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza e accessibilità nelle aree interne della Liguria.” Così Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e all’Entroterra, in merito all’intervento sul ripristino funzionale e messa in sicurezza delle strade d’accesso alla storica borgata situata tra i Comuni di Montalto Carpasio e Badalucco. Con un contributo pari a 374 mila euro, a valere su fondi del Psr, si è messa in sicurezza la strada, interessata da una frana che aveva interrotto il transito veicolare lungo l’anello viario che circonda il borgo.



“Si tratta di un’infrastruttura fondamentale – prosegue Piana – non solo per i residenti e gli operatori agricoli, ma anche per lo sviluppo di iniziative legate all’ospitalità diffusa e alla promozione turistica del territorio. Un collegamento sicuro e funzionale che valorizza l’identità del borgo, ne tutela il patrimonio culturale e supporta le imprese agrituristiche nate anche grazie ai fondi del Psr”.



Gli interventi previsti coinvolgono entrambi i Comuni. A Montalto Carpasio sono in programma opere di messa in sicurezza del versante mediante barriere paramassi, reti armate e interventi di disgaggio. A Badalucco si prevede la riprofilatura del fondo stradale e la posa di nuovi gradini per migliorare l’accesso con piccoli mezzi agricoli, oltre al ripristino della pavimentazione nei tratti danneggiati.



“Un grande ringraziamento al vicepresidente Alessandro Piana per l’attenzione verso il territorio - dice il sindaco di Montalto Carpasio Mariano Bianchi -. Nella zona è presente un agriturismo importante e non avere la viabilità avrebbe significato un grosso danno non solo per i cittadini, ma anche per le attività economiche”.