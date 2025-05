Riva Ligure incontro dello sportello Noi4You con la psicoterapeuta Sciolla

Lo Sportello di Ascolto Noi4You di Arma di Taggia - San Bartolomeo è lieto di invitare tutta la cittadinanza a un evento speciale, gratuito e aperto a tutti, dedicato alla scoperta dell’ipnosi e alla possibilità di sfatare miti e false credenze che spesso la circondano. Si terrà mercoledì 4 giugno alle ore 21:00 presso la sede del Nuovo Centro Anziani di Riva Ligure, in via Nino Bixio, 11. Durante l'incontro, condotto dalla psicoterapeuta e ipnotista Dott.ssa Patrizia Sciolla, approfondiremo cosa sia realmente l’ipnosi e come questa pratica possa rivelarsi un valido supporto in ambito sanitario, sportivo e nei percorsi legati alle dipendenze da fumo, cibo o alcol.

Sarà un momento non solo informativo, ma anche esperienziale, pensato per offrire a ciascun partecipante un piccolo assaggio del potere straordinario della nostra mente. L’ipnosi è uno stato naturale del sistema nervoso autonomo, simile al sonno, alla veglia o al sogno, in cui corpo e mente si connettono profondamente, aprendo nuove possibilità di ascolto interiore e trasformazione. È dimostrato che le suggestioni ipnotiche possono alleviare il dolore nel 75% della popolazione, grazie all’attivazione di aree specifiche del cervello, come la corteccia cingolata anteriore e l’insula, coinvolte nella modulazione del dolore.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme un’esperienza che può migliorare il nostro benessere quotidiano e ampliare la consapevolezza delle risorse che ciascuno di noi possiede. Inoltre, questo sarà uno degli ultimi incontri previsti prima della pausa estiva, vi invitiamo a restare aggiornati perché sarete tutti invitati ad un grande evento conclusivo che si terrà il 18 giugno in un luogo magico!