Nel weekend a Pontedassio va in scena Expo Valle Impero, grande vetrina per le eccellenze di otto piccoli comuni

Il percorso del progetto 'Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile' fa tappa nel weekend (sabato 31 maggio e domenica 1 giugno) a Pontedassio in occasione della terza edizione di Expo Valle Impero: una nuova e ottima occasione per promuovere i prodotti agricoli a km0, le conserve che le aziende della vallata ottengono dalla loro lavorazione e i piatti che la ristorazione del primo entroterra propone con il loro utilizzo. A partire, ovviamente, dall’olio extra vergine da olive taggiasche, che da queste parti raggiunge una qualità straordinaria, come dimostrano i tanti riconoscimenti ottenuti dai produttori della zona.



“Pontedassio, porta di questa bellissima vallata, e gli altri Comuni della Valle Impero sono ricchi di eccellenze agroalimentari e di tradizioni culinarie che, grazie anche a famiglie di ristoratori e alle varie Pro Loco, si tramandano di generazione in generazione – afferma Enrico Lupi, presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, capofila del progetto -. Consumare i tanti prodotti di qualità che gli agricoltori e le aziende delle nostri valli propongono non solo fa bene alla nostra salute, ma preserva l’ambiente e sostiene l’economia del territorio. I nostri sforzi vanno soprattutto nella direzione di promuovere la collaborazione tra gli operatori della filiera locale, ma non va dimenticato che, approfittando dei giorni di ponte, numerosi saranno i turisti presenti, sicuramente tanti stranieri, che sappiamo quanto apprezzino i nostri prodotti e le nostre specialità gastronomiche. Mi piace sottolineare che questo evento, giunto alla terza edizione, sia frutto di una stretta collaborazione tra le otto amministrazioni della valle e che di anno in anno cambi sede, con crescente entusiasmo e impegno. Ci sono tutti i presupposti per un nuovo successo”.



Come nei precedenti appuntamenti non mancherà il Salotto Social, grazie al quale la voce dei protagonisti potrà essere ascoltata anche dalla platea, sempre più interessata a questi temi, che segue l’evento a distanza. Otto sono i Comuni interessati all’evento, con iniziative a 360° per appassionati e famiglie. Oltre a Pontedassio, sono coinvolti Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia e Lucinasco.

La cerimonia di apertura è fissata per domani, sabato 31, alle ore 10.30 in piazza Vittorio Emanuele II, alla presenza di numerose autorità.



Per maggiori informazioni sulla due-giorni e per conoscere il programma completo: www.expovalleimpero.it