Sanremo: black-out di corrente in centro, gravi problemi per commercianti e residenti. La Confesercenti si rivolge a un legale

Serie di disagi, negli ultimi giorni, per gli utenti di Enel Distribuzione nel centro di Sanremo. La conferma arriva dalla locale Confesercenti: “In modo ingiustificato e senza preavviso, il centro città è stato colpito da tre episodi di disservizio pubblico con gravi conseguenze sulle attività esistenti”.

Tra lunedì e ieri, improvvisamente si sono ripetuti casi di interruzione di corrente senza preavviso con veri totali black-out del sistema di approvvigionamento elettrico nel quadrilatero tra via Ruffini, corso Orazio Raimondo e via Fratti. Senza nessun preavviso tutte le attività commerciali e turistiche, uffici, studi professionali, le abitazioni sono rimaste senza luce, senza collegamenti dei sistemi informatici, dei sistemi di pagamento, ascensori bloccati e spenti anche i frigoriferi. In zona, tra l’altro vi sono due hotel, alcuni studi medici, diversi negozi che hanno subito disagi alla clientela e blocco delle attività.

“Abbiamo affidato la pratica al nostro legale a tutela dei nostri associati - interviene Sergio Scibilia, segretario provinciale Confesercenti - per segnalare un reclamo e chiedere l’intervento della società che eroga il servizio elettrico in zona, la quale non ha provveduto ad avvisare le persone, ad informare sui continui episodi. E’ incredibile quanto accaduto, tre volte in una settimana, senza capire i motivi. Chiediamo un intervento tecnico che eviti il ripetersi di tali disservizi. Il legale valuterà la possibilità di chiedere un risarcimento per i danni subiti alle attività, per i forti disagi causati alla clientela”.