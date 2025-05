Una serata dedicata al “Classicismo tardo viennese e prima sinfonia” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo è pronta ad offrire al pubblico una serata dedicata alla grande tradizione sinfonica viennese. Giovedì 29 maggio alle ore 21, andrà in scena “Classicismo tardo viennese e prima sinfonia”, un raffinato viaggio musicale - diretto dal M° Paolo Ponziano Ciardi - tra la tarda stagione del classicismo e le prime avvisaglie dello spirito romantico.

Sul palco con l’orchestra un giovane talento della musica: il pianista bresciano classe 2001, Josef Edoardo Mossali.

Il programma si aprirà con il “Concerto n. 5 in la bemolle maggiore per pianoforte e orchestra op. 113” di Johann Nepomuk Hummel, autentico gioiello del tardo classicismo viennese. Composto nel 1827 e presentato in una tournée che toccò Vienna, Londra e Parigi, il concerto rivela la maestria orchestrale e la scrittura pianistica virtuosistica di Hummel, allievo di Mozart e figura di raccordo tra il classicismo e il primo romanticismo.

Seguirà la “Sinfonia n. 93 in re maggiore Hob:I:93” di Franz Joseph Haydn, la prima del celebre ciclo delle “Sinfonie londinesi”. Composta nel 1791 per i concerti londinesi organizzati dall’impresario Peter Salomon, la Sinfonia n. 93 rappresenta uno dei vertici della produzione haydniana, con un organico ampliato, idee musicali brillanti e una struttura formale che anticipa molte delle soluzioni che saranno poi riprese da Beethoven. Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 20:30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", l’incontro a cura del professor Antonio Secondo pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto più consapevole e completa.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it e alla cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio):

Biglietto unico: 15 euro

Over 65: 10 euro

Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito