Radio Ariston, da Sanremo verso tutta la Liguria: acceso un nuovo canale Dab per la copertura di Finale Ligure

Radio Ariston, l'emittente radiofonica che ha da poco aperto sulle ceneri di Radio 88, continua l’espansione in DAB+ in Liguria. Da oggi, l’emittente sanremese è ufficialmente ricevibile anche a Pietra Ligure, sintonizzandosi sul canale 6D del digitale DAB+. Si tratta di un passo strategico che consolida la presenza della radio nella regione, portando la sua voce e la sua musica in una delle località più suggestive del ponente ligure.

Pietra Ligure è conosciuta per il suo mare cristallino, le spiagge curate e frequentate in ogni stagione, e un centro storico dal fascino autentico, con vicoli in pietra, piazze animate e il castello medievale che domina dall’alto offrendo scorci mozzafiato. Una cornice perfetta per accogliere il segnale di una radio dinamica e moderna come Radio Ariston, che con i suoi programmi freschi e sempre aggiornati diventa una colonna sonora ideale per residenti e turisti.

Grazie a questo nuovo impianto, il segnale DAB+ di Radio Ariston raggiunge non solo il centro città ma anche le aree limitrofe e i comuni costieri e collinari vicini, portando intrattenimento, informazione e buona musica a una platea sempre più ampia. Un’espansione che conferma la volontà dell’emittente di diventare un punto di riferimento stabile per l’ascolto digitale in tutta la Liguria. Con questo nuovo impianto, Radio Ariston estende il proprio segnale anche nei comuni limitrofi, raggiungendo quasi l’80% del territorio regionale. Un risultato significativo per una radio giovane ma in forte crescita, che continua a investire sulla radio digitale DAB+.

“Siamo contenti di continuare ad espandere il nostro segnale,” afferma Enzo Sangrigoli, station manager dell’emittente. “Grazie al consorzio MediaDAB – di cui siamo soci – trasmettiamo in – quasi – tutta la regione. A breve attiveremo nuovi impianti per coprire la Liguria nella sua totalità. Riceviamo ogni giorno messaggi WhatsApp da ascoltatori fuori dalla nostra copertura FM,” prosegue Sangrigoli. “In tanti ci seguono anche tramite smart speaker: basta dire ‘Alexa, metti Radio Ariston’ oppure ‘Ok Google, ascolta Radio Ariston’. Notiamo con piacere un incremento importante nello streaming.”

Oggi Radio Ariston si ascolta in Liguria, nella Costa Azzurra, nel Principato di Monaco, a Malta e in tutto il Mediterraneo. A Malta, la radio è disponibile anche su Melita Cable sul canale 9C, visibile su tutte le televisioni maltesi.