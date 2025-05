Gestione del peso corporeo e strategie personalizzate per il benessere, a Bordighera incontro con il dottor Martino Saccone (Foto)

Gestione del peso corporeo e strategie personalizzate per il benessere al centro dell'incontro gratuito con il dottor Martino Saccone previsto venerdì 6 giugno a partire dalle 18 nelle sale dell’hotel Parigi di Bordighera.

Un open day sulle terapie per il dimagrimento. "Il dottor Saccone tratterà di come affrontare in modo serio, moderno e integrato il tema della gestione del peso corporeo, un obiettivo non solo estetico ma soprattutto legato alla salute metabolica e cardiovascolare" - fanno sapere gli organizzatori - "Da oltre 20 anni l’hotel si occupa di benessere a 360° avvalendosi del supporto medico, diete personalizzate, massaggi tecnici e trattamenti corpo con macchinari medico/estetici. L’obiettivo non è solo 'far perdere peso' ma guidare ogni persona verso un equilibrio duraturo, che unisca salute, benessere e consapevolezza".

"L'open day è finalizzato alla presentazione di una nuova frontiera per il dimagrimento. Per chi non ottiene risultati adeguati con la sola dieta, oggi possiamo associare nuovi farmaci innovativi per la perdita di peso" - sottolineano - "Il nostro approccio si basa sulla personalizzazione. Ogni persona è unica per questo il nostro metodo si basa su una valutazione clinica e metabolica completa (visita ed esami ematici), una valutazione e un'integrazione fitoterapica con trattamenti personalizzati, su un'analisi della composizione corporea tramite impedenziometria computerizzata (massa grassa, massa magra, massa grassa viscerale, acqua corporea, metabolismo basale), stesura di regimi dietetici personalizzati che possono essere anche essere eseguiti in loco, supportati dal servizio di ristorazione del centro: ipocalorici bilanciatio-proteici - a basso contenuto di carboidrati e adatti a condizioni cliniche specifiche (diabete tipo 2, PCOS, ipotiroidismo…)".

"Per chi non ottiene risultati adeguati con la sola dieta, oggi possiamo associare nuovi farmaci innovativi per la perdita di peso. Un supporto farmacologico che ha come focus: il Tirzepatide (MOUNJARO), una molecola duplice agonista che agisce su GLP-1 e GIP riduce l'appetito, rallenta lo svuotamento gastrico e migliora la sensibilità insulinica" - mettono in risalto - "I risultati clinici sono la perdita di peso fino al 20% del peso corporeo in studi controllati e un ottimo profilo metabolico: indicato anche in presenza di diabete tipo 2 o insulino-resistenza. L'utilizzo è sempre valutato e monitorato da un medico specialista".

"Vi sono anche trattamenti complementari: estetica e benessere. La riduzione di peso generalizzato può essere integrata con trattamenti estetici mirati, in particolare per le adiposità localizzate. Il laser a luce fredda (LLLT) è un trattamento non invasivo che favorisce la mobilizzazione dei grassi dalle cellule adipose migliorando il profilo cutaneo e la tonicità. Utile per i fianchi, l'addome, le braccia, la coulotte de cheval, seguito sempre da un massaggio di linfodrenaggio e/o tonificante" - svelano - "Il nostro percorso integrato prevede una valutazione medica iniziale, un piano alimentare personalizzato con impostazione fitoterapica personalizzata, una scelta condivisa sul supporto farmacologico, l'integrazione con trattamenti fisici e manuali (se indicata), un monitoraggio costante dei risultati, la stabilizzazione dei risultati e il mantenimento".

"A partire dalle 18 il direttore Davide Sattanino e la responsabile Roberta Fusco introdurranno il centro benessere per poi lasciare la parola al dottor Martino Saccone" - concludono - "E' obbligatoria la prenotazione via email info@benesserehotelparigi.com o su Whatsapp 3382237999. A seguire buffet e spazio domande sulla terrazza del centro benessere".