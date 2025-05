Ponte del 2 giugno già iniziato: tanti turisti in provincia ma sempre il solito problema traffico sulla A10 e sulle statali

Il ponte del 2 giugno è già cominciato e si vedono moltissimi turisti nella nostra provincia, in particolare a Sanremo, per godere del primo vero caldo estivo scoppiato nelle ultime ore. Spiagge già prese d’assalto con strade ed autostrade in taluni casi al collasso per la massiccia presenza di auto.

Anche oggi, purtroppo, percorrere l’autostrada tra Ventimiglia e Genova è stata un’odissea: ore di coda in una galleria nei pressi di Finale Ligure. Per un tratto da percorrere in un’ora e mezza oggi c’è chi ci ha messo circa tre ore. Gravi disagi per residenti e pendolari soprattutto al confine di Stato italo-francese ma anche per i tanti turisti che sono arrivati o che stanno cercando di raggiungere la riviera ligure di Ponente, sia dal Nord Italia che dalla vicina Francia.

Secondo molti automobilisti servirebbe una presa di posizione netta da parte delle istituzioni, vista la decisa penalizzazione di tutto il territorio e della sua economia.