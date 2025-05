Autunnonero 2025: un’estate tra Dolceacqua e Triora nel lato oscuro del folklore con il Ghost Tour

Per l’estate 2025, Autunnonero presenta un programma ricco e affascinante, che rinnova e amplia l’immaginario del suo progetto creativo.

Dopo anni di assenza, Autunnonero torna a Triora, dove tutto è cominciato. Così, accanto al Ghost Tour Dolceacqua, prende vita il Ghost Tour Triora: un nuovo percorso narrativo immersivo che intreccia la ricerca storica, il racconto orale e le suggestioni folk horror.

Ma il viaggio non finisce qui. L’esperienza del Ghost Tour Triora si arricchisce di eventi speciali, laboratori esperienziali, percorsi tra fotografia e folklore, e appuntamenti notturni che trasformeranno il Paese delle Streghe in un paesaggio narrativo da esplorare con occhi nuovi.

Ghost Tour Triora – I misteri del Paese delle Streghe

21 giugno, 12 e 26 luglio, 9, 16, 23 e 30 agosto

Partenza ore 22:00 | Durata: circa 1h30 | Possibile integrazione con “Ghost Tour Extra” e ingresso al Museo di Triora

Gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Miti, superstizioni, saperi dimenticati e storie legate al più celebre processo per stregoneria della storia italiana si intrecciano in un percorso emozionante, autentico e coinvolgente alla scoperta del lato oscuro del Paese delle Streghe.

Ghost Tour Extra (Triora) – L’inferno dei sette vizi capitali

Inizio ore 00:00 | Durata: 30–60 minuti

A mezzanotte, subito dopo ogni Ghost Tour, prenderanno vita nel sagrato della chiesa di San Bernardino i Ghost Tour Extra: esperienze notturne uniche, ispirate agli affreschi quattrocenteschi dell’inferno dei Sette Vizi Capitali custoditi nella cappella della chiesa. I partecipanti potranno scegliere tra:

Il volo degli Striges: (12 luglio, 16 e 30 agosto) la narrazione dei vizi capitali si intreccerà al volo di sette rapaci notturni nel cielo di Triora, simboli viventi dei sette peccati. In collaborazione con l’Associazione “Terra di Confine”.

Tele Infernali: (26 luglio, 23 agosto) laboratorio artistico in cui i partecipanti dipingeranno il proprio lato oscuro ispirandosi ai Sette Vizi Capitali. Un’esperienza creativa che culminerà con un’esposizione nel Museo di Triora. In collaborazione con l’artista e Storyteller Marta Laveneziana.

La Biblioteca Esoterica: (9 agosto) un viaggio tra le pagine di testi antichi legati alla Santa Inquisizione, alla negromanzia e all’occultismo. In collaborazione con Francesco Paternò (unico “Extra” tenuto nel Museo di Triora – Include il biglietto del museo).

Ghost Tour Dolceacqua – Misteri e leggende alla corte dei Doria

4 e 18 luglio, 5, 13, 21 e 29 agosto

Partenza ore 22:00 | Durata: circa 1h30 | Include l’ingresso notturno al Castello dei Doria

Dietro la bellezza fiabesca immortalata nei dipinti di Monet, Dolceacqua nasconde un passato misterioso legato alle vicende della Signoria dei Doria. Gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti in un itinerario notturno nella Téra, il cuore del borgo, alla scoperta di miti pagani, storie di streghe, ricette alchemiche e racconti di fantasmi. Il percorso si estende dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, aperto eccezionalmente in orario serale, in collaborazione con il Centro Culturale di Dolceacqua.

Ghost Tour Fotografici – Il lato oscuro di Triora e Dolceacqua in uno scatto

Dolceacqua, 19 luglio | Triora, 23 agosto

Partenza ore 19:00 | Durata: 2h

La narrazione folklorica degli Storyteller di Autunnonero incontra il potere evocativo della fotografia nei Ghost Tour Fotografici, insieme alla fotografa e content creator Raffaella Sottile.

I partecipanti impareranno a catturare l’essenza dei due borghi liguri con la macchina fotografica o lo smartphone, guidati passo dopo passo nell’uso di luci e ombre, composizioni suggestive e dettagli simbolici. Un corvo accompagnerà il cammino di Triora per creare immagini potenti e dense di mistero (in collaborazione con l’Associazione “Terra di Confine”).

Laboratori esperienziali – Rituali e simbolismo con Sibilla Pinocchio

I laboratori includono l’ingresso al Museo di Triora

A Palazzo Stella, sede del Museo Etnostorico della Stregoneria, si terranno due esperienze esclusive condotte dall’esperta di folklore e tradizioni erboristiche Sibilla Pinocchio:

Il solstizio estivo e i riti di fuoco e acqua (21 giugno): un viaggio nei riti di San Giovanni, tra folklore, simbolismo magico e la creazione di un amuleto con le erbe lunari del mazzo di San Giovanni.

L’Erbario dell’Anima: archetipi vegetali e desideri (9–10 agosto): un percorso simbolico e introspettivo alla scoperta del legame tra il regno vegetale e il nostro mondo interiore.

Nei giorni dei laboratori si potrà visitare un’esposizione esclusiva delle tavole del fumetto “Il Sorriso della Bagiua” di Andrea e Alessandro Scibilia, ispirato al processo alle streghe di Triora.

Tutti gli eventi sono su prenotazione.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 347 1402685 (WhatsApp)

Il Ghost Tour Triora fa parte del progetto “I Custodi di Triora”, promosso dal Comune di Triora e finanziato con i fondi del PNRR per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici. Il Ghost Tour Dolceacqua è realizzato con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e con la collaborazione del suo Centro Culturale e Ricreativo.