Ventimiglia, al Comune 40mila euro per ripulire le aree attraversate dai migranti

Il Comune di Ventimiglia ha rinnovato oggi, per il terzo anno consecutivo, l’accordo istituzionale con la Prefettura di Imperia per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, prodotti dai migranti.

In particolare, si tratta di 38.554,71 euro stanziati dal Ministero dell’Interno ed erogati, per il tramite delle Prefetture territorialmente competenti per territorio, ai comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio. In totale, dal 2023 l’Amministrazione guidata dal Sindaco Di Muro ha ottenuto complessivamente circa 90.000 euro per progetti relativi a pulizia e bonifica delle aree maggiormente interessate dal fenomeno, individuate tra le seguenti:

-Sottopasso di via Tenda, aree attigue e aree sottostanti greto fiume;

-Sottopasso di via S. Secondo/suore S. Marta;

-Aree limitrofe via S. Secondo (Caritas Diocesana)

-Perimetro sponde del fiume Roja sino altezza svincolo autostradale;

-Spiaggia in prossimità della foce del fiume Roja (zona ristorante Sirena);

-Rio Resentello: perimetro e area sottostante al solettone;

-Tratti di lungomare sino alla foce del torrente Nervia;

-Sentiero di collegamento tra via Verdi e “Il Capo”;

-Tratti di SS n. 1 con particolare attenzione alle aree immediatamente vicine alle frontiere di Ponte S. Luigi e di Ponte S. Ludovico;

-Aree limitrofe al c.d. “Passo della Morte” in località Ponte S. Luigi;

-Sentiero denominato via Woronoff sino all’altezza delle gallerie autostradali;

“Tale accordo ci consentirà di non distogliere risorse del nostro bilancio per la pulizia di aree frequentemente oggetto della presenza di migranti, con tutto ciò che questa comporta – dichiara il Sindaco, Flavio Di Muro. Non solo: stiamo lavorando con Provincia di Imperia e Regione Liguria affinché siano rivisti i criteri di calcolo della sanzione applicata al nostro Comune per il mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata prevista per legge, considerando l’incidenza di questi rifiuti e riconoscendo la particolare situazione che Ventimiglia affronta quotidianamente. Nonostante gli sforzi messi in campo per recuperare notevoli quantitativi di rifiuti – stimati in oltre 360 tonnellate negli ultimi due anni - attraverso specifiche operazioni straordinarie di pulizia, gli stessi per loro natura e collocazione, non possono essere differenziati, entrando nel computo generale del rifiuto prodotto come indifferenziato abbassando, conseguentemente, il valore della raccolta. Contiamo che la proficua collaborazione con gli enti sovraordinati, che ha dato e continua a dare i suoi frutti, possa portare alla risoluzione di detta problematica.