Scuola: il plesso Montale di Bordighera vincitore al ‘Mole day’ per il concorso ‘Il cruciverba di Mendeleev’

Alla Facoltà di Chimica dell’Università di Genova si è svolta la premiazione del concorso 'Il cruciverba di Mendeleev'. Gli alunni delle classi 3a T e 4a T del liceo scientifico 'Opzione Scienze Applicate' del plesso Montale seguiti dalle docenti di Scienze Naturali Carmen Russo e Maria Grazia Sommella, hanno aderito a un progetto dedicato alla commemorazione del numero di Avogadro (6,02x1023), attraverso diverse fasi di realizzazione. In un primo momento sono intervenute in classe, il giorno del 'Mole Day' (23 ottobre) delle ricercatrici dell’Università di Genova, successivamente, a cadenza mensile per sei mesi, veniva proposta una sfida attraverso un cruciverba con argomenti inerenti la Chimica. L’ultima fase ha previsto la creazione di un anagramma, i ragazzi hanno ricavato questo sulla base delle indicazioni fornite 'Sei bravo se conosci la sintesi'.

La scuola è risultata tra i primi sei classificati, fra le 90 classi sparse in tutta Italia che hanno partecipato, non è stata fatta una vera e propria classifica, ma sono state premiate ex equo tutte le classi giunte tra le prime sei.