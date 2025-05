Sanremo: riasfaltatura di strada Tre Ponti, i lavori procedono ma la totale apertura per il prossimo ponte sembra difficile (Foto)

Il prossimo sarà il terzo ponte festivo importante di primavera e, come accaduto per il 25 aprile e 1° maggio (senza dimenticare Pasqua), le spiagge della zona ‘Tre Ponti’ a Sanremo non avranno ancora la possibilità di aprire con la strada sovrastante percorribile.

Si parlava di una apertura definitiva il 20 maggio e, invece, nonostante la ditta incaricata stia lavorando alacremente, sembra difficile che l’intervento possa terminare in tempo. I lavori che hanno interessato la strada sono proseguiti per circa due anni e sono relativi alla posa di circa un chilometro di tubazione (che sta ora proseguendo sull’Aurelia alla Vesca) e che ha visto da poco il suo termine in corso Trento Trieste.

I lavori, lo ricordiamo, sono eseguiti per conto di Rivieracqua che ha sostituito il tubo ma la preoccupazione dei gestori degli stabilimenti balneari è palpabile per i ritardi che hanno subito già nella scorsa stagione e che si stanno protraendo anche all’inizio di questa.