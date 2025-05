Liguria e Perù: un legame che si rinsalda con la visita dell'Ambasciatore Manuel Jose Antonio Cacho Souza

Prima visita istituzionale dell’Ambasciatore del Perù Manuel Jose Antonio Cacho Souza in occasione dei 150 anni delle relazioni tra Italia e Perù che questa mattina in Regione ha incontrato il vicepresidente Alessandro Piana.

Insieme all’Ambasciatore, erano presenti anche il Console Generale del Peru’ a Genova, Carlos Eduardo Tavera Vega e la delegazione composta dal consigliere Ruben Juan Bottle Schaller Orrego, console generale aggiunto del Perù a Genova, Carla Vanessa Arèvalo del Castillo, funzionaria dell’Ambasciata del Perù presso la Repubblica Italiana e la signora Julie Lizbeth Cuya Lòpez, funzionaria del Consolato Generale del Perù a Genova.

Si tratta di una prima visita istituzionale a Genova dell’Ambasciatore, nominato nel 2024, per cementare il forte legame tra Regione Liguria e la comunità peruviana, da anni ben integrata sul territorio ligure. L’incontro dell’Ambasciatore si inserisce in una due giorni a Genova durante la quale incontrerà, oltre alla comunità peruviana, le maggiori istituzioni e domani al Castello d’Albertis, Museo delle Culture del Mondo, parteciperà alla cerimonia di consegna da parte dell’Arma dei Carabinieri, di alcune reliquie appartenenti al patrimonio culturale peruviano.