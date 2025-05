Da sabato prossimo a Sanremo 'Le MusE', 4º Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile

E' stata presentata oggi la 4a edizione de 'Le Muse Festival al Femminile', che si apre quest’anno il 31 maggio a Sanremo con un progetto dedicato interamente al tema della tratta con una mostra, un dibattito, una presentazione letteraria e un concerto. Si sposterà poi a Civezza con una mostra, un laboratorio e una presentazione letteraria e a Costarainera, con una rassegna di libri e un concerto, per concludersi il 21 agosto. Come sempre la protagonista del festival è una sola: la creatività delle donne.

Il Festival, come è noto, sostiene e divulga la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell'arte. L’arte al femminile rappresenta infatti un arricchimento per la società tutta che, per l’asimmetria che persiste fra i generi, non sempre trova lo spazio ad essa dovuto. Il festival vuole essere un palcoscenico che dà visibilità a opere di scrittrici, musiciste e artiste emergenti, ed è itinerante, coinvolge cioè diversi comuni.

Si inizia il 31 maggio a Sanremo, a Palazzo Roverizio alle 17, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Ri-scatti. Per le strade mercenarie del sesso”, da un’idea del Padiglione d’Arte Contemporanea e di Riscatti ODV, per la prima volta in Liguria. Nell’esposizione sette vittime di tratta, che hanno imparato a fotografare in un laboratorio condotto da Riscatti ODV, raccontano se stesse e il loro quotidiano attraverso le immagini. L’importanza del tema è evidente: le vittime di tratta a sfondo sessuale sulle strade italiane sono almeno 70 000; spesso minorenni, provenienti dall’Africa, soprattutto dalla Nigeria, ma anche dall’Est Europeo, vengono reclutate con la promessa di un lavoro o di un matrimonio.

L’esposizione è accompagnata da un dibattito a cui partecipano Mariapia Pierandei, presidente Lule Onlus, che realizza programmi di emersione, tutela e assistenza rivolti a vittime di tratta, e Martina Calista dell’ente territoriale antitratta Caritas Intemelia Onlus di Ventimiglia. Il dibattito è accompagnato da letture a cura di PENELOPE ODV dal libro Non è un posto per avere sogni. Si prosegue il 7 giugno, sempre alle 17.00 a Palazzo Roverizio, con la presentazione del libro Sorelle spaiate della giornalista e scrittrice Lucia Esposito, intervistata da Daniela Mencarelli Hofmann, che racconta una storia di tratta vissuta personalmente. Il romanzo ha appena vinto il premio opera prima “Scrivere campano”. Gli eventi a Sanremo termineranno con il finissage della mostra e con il concerto a tema, il 13 giugno alle 21.00 di Irene Buselli, giovane cantautrice ligure che si è fatta apprezzare alla serata finale del Premio Tenco 2024.

Il 26 giugno, si prosegue a Costarainera con il primo di quattro appuntamenti di “Libri d’Estate con Le MusE – Aperitivo con l’Autrice” con Paola Zagarella e Il suo romanzo Villa Ponente a cui seguirà il 10 luglio Emma Fenu con In cerca di te, il 31 luglio Valeria Bianchi Mian con Le Signore dei Giochi – con intermezzi musicali della Tamara Opera Singers School – e il 21 agosto Emanuela Mortari con Connessione a Rischio. Le interviste sono a cura di Daniela Mencarelli Hofmann e Gabriella Benedetti, le letture di Elena Orsini e Francesca Mareri; le degustazioni di vini sono offerte dal sommelier Stefano Semeria. Il 16 agosto, alle 21, si terrà a Costarainera il concerto della giovane e promettente cantautrice ligure Lobina. Da questa edizione, l’organizzazione del festival si avvale, per la parte musicale, della consulenza della cantautrice Chiara Ragnini.

A Civezza sarà esposta dal 6 al 13 luglio dalle 18.00 alle 19.30 la mostra “Sguardi contemporanei“ – 3° mostra collettiva di arte contemporanea “CreAzione Donna”, presso la Sala Polivalente Forum Gianmarco Ricca. La mostra, che arriva in Liguria dopo essere stata a Viterbo, include opere di Tamara Casula, Flavia Damiano-Effe, Claudia di Mario, Giovanna Franco, Asia Luberti, Serena Mandrici, Anna Maria Mazzini, Daniela Mencarelli Hofmann, Sara Paglia, Chiara Pelizzi e Catalina Yaryes. Al vernissage seguirà la presentazione, con aperitivo offerto alla cittadinanza, del romanzo Verde mare, blu profondo di Daniela Mencarelli Hofmann intervistata da Gabriella Bendetti e con letture a cura di Francesca Mareri. La scrittrice realizzerà il 12 luglio alle 17.00, a titolo gratuito, un laboratorio di poesia visiva in italiano e tedesco.

Patrocinio e sponsor: Regione Liguria, Comune di Sanremo, Comune di Costarainera, Comune di Civezza Coop Liguria, Associazione Farneparte, Sommelier Stefano Semeria.