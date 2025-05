Ventimiglia contro l'esclusione e la discriminazione sociale: "Tigol - Il tempo che invecchia" presentato al teatro comunale (Foto e video)

"Tigol - Il tempo che invecchia" è stato presentato questa mattina al teatro comunale di Ventimiglia alla presenza di autorità civili, di operatori del settore, degli allievi dell'istituto Fermi-Polo-Montale e del Cnos Fap di Vallecrosia.

Un progetto finanziato dal programma Erasmus+ finalizzato alla realizzazione di un modello solido, condiviso e trasferibile per il contrasto dell'esclusione e discriminazione sociale di giovani nativi e migranti che impatti positivamente sulla riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico. "A seguito del protocollo d'intesa firmato dal comune di Ventimiglia con il centro Pastore oggi vine presentato un progetto Erasmus che dimostra che la cooperazione tra stati membri della comunità europea è possibile e serve per migliorare la qualità della vita sociale imparando uno dalle esperienze dell’altro" - fa sapere l'assessore ai servizi sociali, istruzione e servizi educativi politiche di inclusione e di genere, disabilità, politiche giovanili Milena Raco - "Il comune di Ventimiglia è lieto di ospitare la manifestazione finale del progetto TIGOL - 'Il tempo che invecchia'. Le scuole del comprensorio hanno aderito alla sperimentazione che vuole contrastare il fenomeno dell’esclusione e discriminazione sociale dei giovani. Alcune delle classi partecipanti erano presenti oggi in sala. Il Centro Pastore e i partner del progetto hanno lavorato per un modello di prevenzione della dispersione purtroppo alta in questo comprensorio. Proseguono i progetti per la nostra comunità per l'inclusione e contro la discriminazione sociale".