Ventimiglia ospita l'evento conclusivo di 'TIGOL – Il Tempo che Invecchia', progetto finanziato dal programma Erasmus+

Domani al Teatro comunale di Ventimiglia si svolgerà l’evento conclusivo del Progetto ‘Erasmus Tigol il tempo che invecchia’.

TIGOL – Il Tempo che Invecchia – è un progetto finanziato dal programma Erasmus+. È finalizzato alla realizzazione di un modello solido, condiviso e trasferibile per il contrasto dell’esclusione e discriminazione sociale di giovani – nativi e migranti – che impatti positivamente sulla riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico. Il risultato principale è quello di validare un modello di prevenzione centrato sulle strategie di impiego del proprio tempo nella quotidianità a beneficio di giovani di età compresa tra 14 e 18 anni con focus sulla temporalità, l’esistenza, il progettarsi, come possibilità di assumere decisioni anticipanti e non procrastinanti.

PROGRAMMA

9.00 Accoglienza

Dott. Renzo Donzelli Coordinatore del progetto TiGol - Psicologo, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico

9.15 Saluti delle Autorità

Dott.ssa Milena Raco Assessore ai Servizi Sociali, Istruzione e Servizi Educativi, Politiche di Inclusione e di Genere, Disabilità, Politiche Giovanili del Comune di Ventimiglia

9.30 Presentazione sintesi della ricerca/progetto

Prof. Luca Andrighetto - Professore Associato in Psicologia Sociale, DISFOR, Universitá di Genova

10.00 Presentazione dei risultati e del modello

Dott. Renzo Donzelli, Dott.ssa Elena Moretti, Dott.ssa Anna Gottardi - Accademia del Tempo

10.30 Confronto con la realtà francese

Dott.ssa Mahe, Dennis Puillandre – AFPA e Pamela Poirisse – E2C

11.00 Presentazione del sito www.timegettingold.eu

Dott. Mario Casella – CPF.P. “G. Pastore”

11.15 Dibattito e conclusioni

12.00 Aperitivo di saluto con i ragazzi della SPES Coop. ONLUS

Saranno presenti operatori del settore e gli allievi dell’Istituto Fermi Polo Montale e del CNOS-FAP Vallecrosia, che hanno partecipato al progetto.