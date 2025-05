Sanremo: aveva in casa un fucile ed una pistola lanciarazzi, 50enne arrestato dai Carabinieri (Foto)

Un 50enne di Sanremo è stato arrestato, in flagranza di reato, per ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. L’arresto è avvenuto nel corso di un’attività della Sezione Operativa, insieme ai colleghi della Stazione, che hanno passato al setaccio diverse zone adiacenti all’abitato, questa volta concentrandosi principalmente sulle aree agricole e casolari abbandonati.

Durante i controlli di un fondo agricolo di proprietà dell’arrestato in via Montà di Lanza, nascosta in una cassettiera all’interno di una baracca in pietra è stata rinvenuta una pistola lanciarazzi priva di matricola, completa di caricatori e inneschi, mentre un fucile monocanna è stato trovato appoggiato a un appendiabiti, occultato sotto alcuni giubbotti. Altri novantasei proiettili di diverso calibro e marca sono stati trovati in una roulotte e in una baracca in legno poco distanti.

L’uomo è stato quindi arrestato per ricettazione, detenzione abusiva delle munizioni e di più armi comuni da sparo, di cui una clandestina. Il 50enne è ora ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.