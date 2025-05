Amaie Energia presenta il nuovo punto ascolto al Palafiori: un restyling per una città più vicina ai cittadini

Amaie Energia e Servizi, società partecipata pubblica impegnata nella gestione dell’igiene urbana a Sanremo e nei Comuni del comprensorio, è lieta di annunciare il completamento del restyling dei punti ascolto situati all’interno del Palafiori di Sanremo. L’iniziativa nasce dalla volontà di migliorare la qualità del servizio e il dialogo con i cittadini, offrendo uno spazio rinnovato, funzionale e accogliente dove poter ricevere informazioni, esprimere segnalazioni, condividere proposte legate ai servizi ambientali e alla raccolta differenziata e capire dove verranno posizionate le future ecoisole informatizzate.

Ing. Francesca Zoccarato, Responsabile del Servizio: "I nostri colleghi sono impegnati al call center dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30. L'infopoint segue il medesimo orario come quello della distribuzione dei kit per la differenziata. Un doppio punto al Palafiori per migliorare il rapporto con i cittadini e prendere visione della futura localizzazione delle ecoisole. Per queste siamo in una fase di test e la futura installazione sul territorio potra' essere modificata proprio sulla base dei risultati che stiamo monitorando sulle altre isole gia' installate, la percentuale delle tessere consegnate e i livelli di utilizzo giornaliero".

Ester Moscato, Assessore Ambiente Comune di Sanremo: "Il nuovo Punto Ascolto rappresenta per noi un segnale concreto di attenzione verso la comunità. Abbiamo voluto creare uno spazio più moderno, accessibile e umano, dove il contatto diretto tra cittadini e operatori possa rafforzare il senso di partecipazione e la cultura della sostenibilità”. Con questa iniziativa, Amaie Energia rinnova il proprio impegno per una città più pulita, partecipata e sostenibile, confermando il valore del dialogo come motore del miglioramento continuo.