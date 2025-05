Olioliva – Frantoio delle Idee, vicepresidente della Regione: "Format vincente per le eccellenze agroalimentari"

“La prima edizione di Olioliva – Frantoio delle Idee si è rivelata un’ottima iniziativa per valorizzare e promuovere il comparto agroalimentare ligure, in particolare quello olivicolo, uno dei pilastri della nostra economia rurale. Complimenti alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e al presidente Enrico Lupi per la qualità dell’organizzazione e la visione strategica dimostrata nel costruire un format che merita di proseguire e consolidarsi nelle prossime edizioni. La Regione Liguria ha sostenuto l’iniziativa, riconoscendone fin da subito il valore come piattaforma di dialogo tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca. Olioliva – Frantoio delle Idee ha saputo coniugare efficacemente il respiro internazionale – fondamentale per rafforzare i rapporti commerciali delle nostre aziende sui mercati in espansione – con un’attenzione scientifica di altissimo livello, grazie al coinvolgimento dell’Università degli Studi di Genova e alla partecipazione di relatori di rilievo internazionale".

"Un esempio virtuoso di sinergia – conclude il vicepresidente – tra mondo produttivo, accademico e istituzionale. Il bilancio di questa prima edizione è senza dubbio positivo: la Regione Liguria continuerà a sostenere iniziative che valorizzano i settori nevralgici della nostra economia, con l’obiettivo di promuovere innovazione, qualità e identità territoriale”.