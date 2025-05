Drammatica nottata sulle strade della provincia di Imperia: un morto in un incidente moto-auto

Nottata impegnativa per i Vigili del Fuoco del comando di Imperia, tre incidenti di cui uno grave hanno visto impegnate le squadre di Imperia e Sanremo. Alle 2.30 circa una donna si è capottata con la propria auto in via Nizza a Imperia, alle 4.30 circa sempre la prima partenza di Imperia è intervenuta in via Scaringio per l'incidente tra una moto e un'auto parcheggiata, dove si registra una vittima, e una ragazza trasportata in ospedale. Mentre verso le 5.30 la prima partenza di Sanremo è stata chiamata tra via Dante e via San Francesco, per una vettura che a causa di una probabile manovra sbagliata è caduta nel cortile di una casa sottostante, in questo caso fortunatamente non ci sono persone ferite.