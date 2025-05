Degrado in Via Panizzi a Sanremo: aiuola abbandonata, un pugno nell'occhio per la città (foto)

Una segnalazione indignata arriva da Tersilla Borgogno, residente di Sanremo, che denuncia il grave stato di incuria in cui versa l'aiuola situata all'inizio di Via Panizzi, all'angolo con l'ingresso del Circolo Tennis. Un'immagine, a suo dire, 'veramente vergognosa' che offusca la bellezza della città.

"Sono le piccole cure che fanno di una città la bellezza", afferma la signora Borgogno, sottolineando come l'attenzione ai dettagli e la manutenzione del verde pubblico siano elementi fondamentali per la percezione della qualità della vita e del decoro urbano. L'aiuola in questione, invece, sembra essere stata dimenticata, presentandosi in uno stato di abbandono che stride con l'immagine di una città turistica come Sanremo.

La sua lamentela si aggiunge alle voci di molti cittadini che chiedono maggiore attenzione per la cura del verde pubblico, convinti che siano proprio questi 'piccoli' interventi a fare la differenza nel rendere Sanremo una città più accogliente e vivibile per residenti e visitatori.