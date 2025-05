"Giornata di giochi ludici motori" per i bambini dell'IC Sanremo Levante

Una giornata all'insegna del divertimento, del movimento e della sana competizione ha animato i campetti Grammatica di Sanremo, dove si è svolta la consueta "Giornata di giochi ludici motori" dedicata ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e alle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Sanremo Levante, sotto la direzione della dirigente Anna Maria Fogliarini.

In una splendida cornice di sole, i giovani partecipanti, entusiasti e carichi di energia, sono stati suddivisi in dieci gruppi colorati. A rotazione, i gruppi hanno avuto l'opportunità di cimentarsi in dieci diverse stazioni di gioco, appositamente allestite per stimolare la coordinazione, l'agilità e la collaborazione. L'iniziativa rientra nel progetto "Giochiamo Insieme", un appuntamento ormai consolidato nel calendario scolastico dell'IC Sanremo Levante, che persegue l'importante obiettivo di promuovere i sani valori dell'attività motoria e dell'amicizia tra i più piccoli.

L'entusiasmo dei bambini è stato palpabile durante tutta la mattinata, a testimonianza del successo di un evento che, anno dopo anno, si conferma un'occasione preziosa per socializzare, imparare divertendosi e apprezzare i benefici del movimento all'aria aperta.

L'Istituto Comprensivo Sanremo Levante desidera esprimere un sentito ringraziamento al comune di Sanremo e alla società sportiva Virtus Sanremo per la concessione dei campetti Rino Grammatica.