Bordighera, una malattia le cambia la vita: fede, amore e coraggio nel libro 'Nulla è a caso' di Ilenja Averna (Foto e video)

Ilenja Averna incontra i lettori a Bordighera. L'autrice del romanzo 'Nulla è a caso', questa mattina, presso il Mondadori Bookstore ha dialogato con i fan e firmato le copie del suo primo libro. A ogni persona presente ha, inoltre, donato un bigliettino con su scritto una frase tratta dal suo libro.

La libraia Emanuela Tralci, per l'occasione, ha letto un brano del libro in cui l'autrice racconta la sua storia con una sincerità disarmante: l'infanzia, gli affetti, l'amore, le amicizie e il giorno in cui tutto è cambiato. La comparsa di quello che lei chiama "mostro" che ha riscritto la sua esistenza, trasformando ogni gesto quotidiano in una sfida, ogni dolore in un'opportunità per riscoprire sé stessa. Attraverso ricordi e riflessioni profonde, questo libro è un viaggio nell'anima di chi ha imparato a guardare la vita con occhi nuovi, trovando nella fede e nell'amore la forza per andare avanti. Perché, alla fine, nulla è a caso.

Originaria di Agrigento, Ilenja Averna risiede in Liguria dal 2002. Ha conseguito il magistero in Scienze Religiose presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 'San Giovanni Evangelista' a Palermo. Sposata dal 2007, vive a Ventimiglia e per diversi anni ha insegnato presso l’Istituto Comprensivo 'Andrea Doria' di Vallecrosia ma nel 2022 ha dovuto lasciare l'insegnamento a causa dell’avanzare della sclerosi multipla.