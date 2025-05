"Educazione alla legalità e alla convivenza democratica", la Polizia di Stato della Questura di Imperia partecipa all'iniziativa di Camporosso (Foto)

"Educazione alla legalità e alla convivenza democratica". Si è svolta ieri, presso il Centro Polivalente di Camporosso "Giovanni Falcone", un’iniziativa che da anni si impegna nella sensibilizzazione e nella formazione dei giovani sui valori della legalità e della cittadinanza attiva. L’incontro è stato organizzato dal gruppo di lavoro del progetto sulla legalità e sulla convivenza democratica, di cui la Polizia di Stato della Questura di Imperia, insieme all'Amministrazione Comunale di Camporosso, all’associazione “Libera” e ai docenti, è uno dei soggetti promotori in condivisione con la polizia locale di Camporosso.

La giornata assume un significato particolare, poiché coincide con l’anniversario della strage di Capaci, rendendo l’evento un’occasione di riflessione sulla lotta alla mafia e sull’impegno per una società più giusta. Gli studenti, protagonisti attivi dell’iniziativa, hanno narrato la storia del giudice Giovanni Falcone e degli agenti della scorta ripercorrendone il coraggio e la dedizione nel contrasto alla criminalità organizzata. Inoltre, si sono cimentati nella gestione di cruciverba a tema legalità, hanno realizzato sagome ispirati alla lotta contro la mafia, esprimendo con colori e immagini il loro impegno simbolico per un futuro più giusto e libero nonché disegni floreali come un giardino con i fiori che ricordano le vittime innocenti di mafia.

All’evento ha preso parte un’ampia delegazione di studenti, circa 100 alunni provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e i ragazzi della Spes, che hanno contribuito con riflessioni e interventi sui temi della legalità e della democrazia. A chiudere la manifestazione, un’esibizione delle unità cinofile della Polizia di Stato di Genova. I due straordinari cani, Zekkin e Nagut, hanno dimostrato le loro eccezionali abilità rispettivamente nella ricerca di sostanze stupefacenti ed esplosivi, impressionando il pubblico presente con la loro dedizione e preparazione. I conduttori hanno guidato con grande professionalità i due cani durante l’esibizione, dimostrando l’importanza del lavoro sinergico tra uomo e animale nelle operazioni di sicurezza.

L’evento ha sottolineato ancora una volta l’importanza del progetto. Legalmente, attivo dal 2001, che continua a essere un punto di riferimento per la comunità, favorendo il dialogo e la consapevolezza tra le nuove generazioni.