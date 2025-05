Immigrazione: Gianni Berrino (Fratelli d'Italia): “La Polizia francese riconosce i meriti del Governo Meloni”

“L’azione meritoria del Governo Meloni in tema di contrasto all’immigrazione illegale è riconosciuta a livello internazionale. Una testimonianza in tal senso giunge dalla procura e dalla polizia francesi, che hanno evidenziato come il flusso migratorio irregolare dall’Italia verso la Francia è diminuito del 60 per cento nel 2024 rispetto all’anno precedente e di un ulteriore 7 per cento nei primi quattro mesi dell’anno in corso”.

Interviene in questo modo il Senatore sanremese Gianni Berrino (che è anche componente della commissione Schengen), in relazione alla notizia pubblicata ieri dal nostro giornale (QUI) dopo le dichiarazioni della Polizia transalpina sul calo dell’immigrazione clandestina verso la Francia nell’ultimo anno e mezzo. “Questo riconoscimento – prosegue Berrino - c’è stato nel corso della presentazione dei risultati di una vasta azione di cooperazione giudiziaria tra Roma e Parigi. Il dirigente della polizia di Nizza ha sottolineato che questi dati sono il frutto delle misure adottate dal Governo Meloni, evidentemente capaci di incidere concretamente sui flussi migratori transfrontalieri”.

“Avanti così – termina Berrino - in nome della sicurezza, della legalità e della difesa dei confini nazionali”.