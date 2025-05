Sicurezza a Sanremo: proseguono i controlli interforze, il Prefetto elogia il piano d’azione

Prosegue a Sanremo l’impegno delle forze dell’ordine nell’ambito del piano per la sicurezza cittadina, con controlli interforze che da diversi giorni interessano le zone più sensibili del territorio urbano. Il progetto, voluto per rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini, ha ricevuto l’apprezzamento del Prefetto, Valerio Massimo Romeo, che la scorsa settimana ha elogiato pubblicamente l’efficacia del piano d’azione.

Le operazioni si concentrano in particolare nelle aree ritenute più critiche: piazza San Siro, via Martiri della Libertà, via Pietro Agosti e piazza Colombo. Queste zone, per la loro centralità e frequentazione, sono oggetto di una sorveglianza mirata che coinvolge diverse forze in campo, in un lavoro sinergico tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire episodi di microcriminalità, dall’altro scoraggiare fenomeni di degrado urbano e garantire ordine pubblico, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana. Il Prefetto ha definito “positivo” il bilancio dei primi giorni di attività, lodando il coordinamento tra i diversi corpi coinvolti e la capacità operativa mostrata sul campo.

Il Comune, dal canto suo, ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione istituzionale che si è instaurato attorno al tema della sicurezza, ritenuto prioritario per il benessere della comunità e per il rilancio dell’immagine della città.

Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, con verifiche, pattugliamenti e controlli mirati. L’intento è rendere stabile questo presidio condiviso, a beneficio sia dei residenti che dei turisti che affollano la città, soprattutto in vista della stagione estiva.

(Foto Erika Bonazinga)