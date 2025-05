Sanremo, l'assessore regionale Lombardi sostiene iniziativa solidale Confesercenti a sostegno dell'Emporio Solidale

Anche l’Assessore Regionale Luca Lombardi aderisce all’iniziativa promossa da Confesercenti a sostegno dell’Emporio Solidale di Sanremo



Confesercenti esprime grande soddisfazione per l’adesione dell’Assessore Regionale Luca Lombardi all’iniziativa solidale promossa a favore dell’Emporio Solidale di Sanremo, realtà fondamentale per il supporto alle famiglie in difficoltà del territorio.



L’Assessore ha voluto manifestare concretamente il proprio sostegno partecipando all’iniziativa che mira a raccogliere fondi e generi di prima necessità, dimostrando sensibilità e attenzione verso le esigenze della comunità locale. Il coinvolgimento delle istituzioni rappresenta un segnale importante, che rafforza l’impegno di Confesercenti nel promuovere la solidarietà e la responsabilità sociale tra imprese e cittadini.



"L’Emporio Solidale è un presidio di umanità e di aiuto concreto, dichiara Sergio Scibilia di Confesercenti, in un momento storico in cui le fragilità sociali sono in aumento, è doveroso da parte nostra sostenere chi opera ogni giorno per tendere una mano a chi è in difficoltà. Confesercenti rinnova l’invito a tutti gli operatori economici, alle associazioni e ai cittadini a unirsi alla campagna di solidarietà, contribuendo con donazioni o partecipando attivamente alle attività dell’Emporio".