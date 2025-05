Sanremo, tutto pronto per l'8° edizione del torneo "Giocando a calcio con amici"

Come ormai dal 2020, anche quest'estate si terrà la 8° edizione del torneo "Giocando a calcio con amici", organizzato e realizzato a puro scopo amichevole ed amatoriale!

Avrà inizio Lunedì 30 Giugno 2025 il Torneo calcio a 5 amatoriale di Sanremo: parteciperanno dalle 8 alle 10 squadre (massimo 1 tesserato per squadra di prima categoria o di Serie C calcio a 5 oppure 2 tesserati di seconda categoria). Ogni squadra potrà avere fino ad 8 giocatori. Il torneo andrà in scena al Palasolaro di Sanremo, sito in strada Solaro. Il torneo si terrà 4 giorni a settimana con due o tre partite a sera tra le 20:00 e le 22:30.

Per chi volesse venire a vedere e fare il tifo per i ragazzi, sentire un po' di musica oppure mangiare qualcosa e/o passare una serata differente, la visione è libera e vi sarà anche un piccolo servizio di ristoro.

Verranno premiate le prime 4 squadre (i premi verranno stabiliti successivamente in base al totale dei partecipanti). L'organizzazione si ritiene più che soddisfatta anche quest'anno e spera ci sia un successo ancor maggiore rispetto alle ultime edizioni. "Mancano ancora alcune squadre prima di chiudere le iscrizioni!! Per cui non perdete tempo e chiedete informazioni!".