Sanremo: referendum dell'8 e 9 giugno, la Croce Rossa per il trasporto al seggio elettorale

Come di consueto, nelle giornate di votazione di domenica 8 e lunedì 9 giugno la Croce Rossa Italiana, sede di Sanremo, offre la preziosa collaborazione rendendosi disponibile ad effettuare il trasporto al seggio elettorale dei cittadini con difficoltà a deambulare con i seguenti orari:

domenica 8 giugno, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

lunedì 9 giugno, dalle 9 alle 12.30

Il trasporto verrà effettuato esclusivamente per i cittadini in possesso della relativa attestazione medica dell’Asl, SSA Medicina Legale, secondo le seguenti modalità di rilascio:

- mediante contatto telefonico al numero 0184/536982 oppure 0184/536887 o via mail all’indirizzo medicina.legale@asl1.liguria.it

- domenica 8 e lunedì 9 giugno, dalle 9 alle 10, il servizio sarà garantito a Villa Spinola

Al fine di evitare disguidi, è richiesta la prenotazione che dovrà essere effettuata, entro giovedì 5 giugno, al numero 0184/50.50.50 o via e-mail all’indirizzo sanremo@cri.it. Per ulteriori precisazioni contattare il numero 0184/50.50.50