San Lorenzo al Mare: cerimonia conclusiva del progetto eco schools e consegna della bandiera verde per il 12° anno (Foto)

Al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare l’Armonia dei suoni è stata protagonista di una rappresentazione tenuta dai ragazzi della scuola secondaria. Si è concluso mercoledì scorso il progetto “Io sono suono, non rumore” che ha impegnato le classi del tempo prolungato nella ricerca di possibili soluzioni al problema dell’inquinamento acustico. Gli alunni hanno realizzato, con l'aiuto della professoressa Vittoria Bessone, dopo un’analisi diretta del territorio, una mappa sonora, annotando le criticità rilevate, segnando i punti che presentano maggiore inquinamento acustico e quelli che, al contrario, ne sono privi.

La mappa è stata realizzata in 3D ed è stata seguita dalla costruzione di un volume particolare, di grandi dimensioni, dal titolo “Suoni, no rumore”, dal gioco “dell’anatra Lorenzina”, esploratrice alla ricerca di luoghi tranquilli, e dalla raccolta di versi “Armonia di suoni”, in cui gli alunni, sotto l'amorevole guida della professoressa Licia Procopio e del poeta Demo Morselli, hanno saputo trasporre con sensibilità e bravura le loro considerazioni. La presentazione al pubblico è stata densa di emozioni, in un trionfo di colori, musiche, danze.

A conclusione del percorso la scuola secondaria di San Lorenzo ha ricevuto per il dodicesimo anno consecutivo la Bandiera Verde (progetto eco-school) con i complimenti delle rappresentanti FEE in quanto nessuno finora aveva mai trattato un argomento così particolare come l’inquinamento acustico. I ragazzi hanno visto riconosciuto il loro impegno attraverso i lunghi applausi che la Dirigente Scolastica Paola Baroni, le Autorità, insieme al folto pubblico presente a Teatro, hanno voluto tributare. Il materiale realizzato verrà esposto durante l’Expo della Valle San Lorenzo.

L'occasione ha anche permesso di valorizzare l'impegno dei circa 70 ragazzi delle classi prime e seconde dei plessi delle scuole secondarie di San Lorenzo al mare e di Riva Ligure che hanno seguito i corsi extrascolastici, finanziati dai fondi PNRR, di Robotica Educativa e superato gli esami di Eipass junior e di conversazione in lingua inglese ( La mia prima certificazione) con Sheida A Rad della Scuola Premier English. I corsi si sono stati tenuti nel corso dell'anno dalle professoresse Adele Gazzano, Silvia Panebianco, Cinzia Vassallo.