Referendum dell'8 e 9 giugno e lenzuoli bianchi per Gaza, due gazebi a Ventimiglia (Foto)

Promozione del referendum dell'8 e 9 giugno e lenzuoli bianchi per Gaza. Saranno i temi al centro dei due gazebi che verranno allestiti, in via della Repubblica all'incrocio con via Roma, domani, sabato 24 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 a Ventimiglia.

"Uno sarà per la promozione del referendum sul lavoro e la cittadinanza. Sarà un gazebo unitario di Cgil, SI/Avs, Pd e 5 Stelle" - fanno sapere gli organizzatori - "Il secondo gazebo, che verrà allestito davanti all'UniCredit, invece, sarà per Gaza. Verrà addobbato con lenzuoli bianchi, cartelli e bandiere della Palestina. A Gaza i teli bianchi, i sudari, avvolgono i corpi dei palestinesi ammazzati dai bombardamenti e dai fucili dell’esercito israeliano e dalla fame e per questo sono diventati simbolo del genocidio".

"Il sudario ricopre, sottrae alla vista del mondo il corpo di cui è stato fatto scempio. Avvolgere nel sudario è un gesto estremo di cura e di pietas. Come si fa a onorare la memoria dei quasi 60.000 morti di Gaza in quasi 600 giorni di assedio e di distruzioni? Come si fa a piangerli uno per uno?" - sottolineano gli organizzatori - "La nuova iniziativa è lanciata a livello nazionale dai promotori di Gazalastday, tra cui Tommaso Montanari. In ogni città, in ogni paese d’Italia, teli bianchi saranno esposti sui balconi e sulle finestre. L’auspicio è che tutti insieme si arrivi al numero tragico dei 50.000 di Gaza. Tutti insieme saranno i corpi che il mondo non vuole vedere. In questo contesto si inserisce anche l’iniziativa di Ventimiglia contro il genocidio e la politica di sterminio del popolo palestinese da parte del governo israeliano e contro il vergognoso e complice silenzio dell’UE e del governo italiano. Anche nel nostro territorio già da stamattina sono apparsi numerosi teli ai balconi e alle finestre. L’iniziativa di domani a Ventimiglia col gazebo si svolgerà dalle 9 alle 12.30".