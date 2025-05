Sanremo celebra Cassini e lo spazio al femminile con Amalia Ercoli Finzi: le 'Ragazze della Luna' ai Martedì Letterari (Foto)

Nel 400° anniversario della nascita di Giovanni Domenico Cassini, Sanremo ha reso omaggio al grande astronomo originario di Perinaldo con un evento speciale dei Martedì Letterari del Casinò. Giovedì 22 maggio, il Teatro del Casinò ha accolto due ospiti d’eccezione: Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in Ingegneria aeronautica e figura di riferimento internazionale nell’ambito aerospaziale, e sua figlia Elvina Finzi, ingegnera nucleare, con cui ha presentato il libro “Le ragazze della Luna. Sogni e scoperte delle scienziate dello spazio” (Mondadori).

L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comitato Nazionale Cassiniano, il Comune di Perinaldo, il Liceo Cassini e il Club per l’UNESCO di Sanremo, ha saputo unire scienza, divulgazione e riflessione sociale in un racconto vibrante, coinvolgente e necessario.

Il volume è un vero e proprio viaggio – fisico, emotivo e culturale – tra Luna, Marte e Terra, attraverso le storie di donne che lavorano nello spazio: astronaute, ingegnere, ricercatrici, tecniche, pioniere e visionarie. Donne che non solo partecipano alla costruzione di un futuro spaziale, ma lo modellano, lo ispirano, lo trasformano.

Amalia ed Elvina Finzi, con parole semplici e potenti, hanno guidato il pubblico alla scoperta di un mondo in cui è possibile estrarre acqua da un granello di sabbia, coltivare insalata in microgravità, proteggere la pace con la tecnologia e disegnare un futuro più sostenibile. Un mondo in cui la scienza è accessibile e partecipata, e lo spazio non è più solo il regno dei sogni, ma anche un diritto condiviso.

La narrazione si è intrecciata con riflessioni profonde: “Siamo tutti su un’astronave – ha ricordato Amalia – il pianeta Terra viaggia nel cosmo e noi, come bambini col naso al finestrino, assistiamo con meraviglia a questo viaggio. Non tutto si afferra, ma tutto è bellissimo”. Una metafora che ha emozionato e stimolato una platea attenta e partecipe.

Amalia Ercoli Finzi ha raccontato anche la propria lunga carriera, che l’ha vista coinvolta in progetti storici come la missione Rosetta dell’ESA, e ha ricordato con orgoglio che un asteroide e un rover diretto su Marte portano il suo nome. Elvina, laureata con lode tra Milano e Parigi, oggi dirigente in una multinazionale, ha sottolineato l’importanza dell’educazione scientifica e della parità di genere, sfatando con la madre il luogo comune che “la scienza sia solo per uomini”.

“Le ragazze della Luna” non è solo un omaggio alle donne nello spazio, ma un invito universale: a sognare, a studiare, a non arrendersi davanti alle difficoltà, a guardare il cielo con occhi nuovi. Sanremo, ancora una volta, ha saputo accendere i riflettori su temi profondi e attuali, facendo dei Martedì Letterari un faro di cultura e ispirazione per il territorio.