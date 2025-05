Ventimiglia: la ‘Regina Margherita’ dell’istituto Cavour vince della 25a edizione della rassegna nazionale ‘Pulcinellamente’

La scuola dell’infanzia Regina Margherita dell’Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza, si arricchisce di un altro importante riconoscimento con la realizzazione del video: Gli angeli di Borsellino” presentato alla XXV edizione della Rassegna nazionale di teatro scuola Pulcinellamente, sezione cortometraggi. I piccoli alunni, sotto la guida delle docenti Roberta Masi (referente alla legalità dell’ Istituto) Francesca Grana, Sara Pannuccio e Alessia Barone, hanno realizzato un video imperniato sulla figura dell'eroica Emanuela Loi, agente di scorta del Giudice Paolo Borsellino, immolatasi nell'adempimento del proprio dovere.

Il tema dell’opera è stato inoltre 'Gli angeli custodi”: l'esempio del coraggio, il valore della memoria' riferito agli appartenenti alla Polizia di Stato, impiegati nei servizi di scorta che attraverso il proprio sacrificio rappresentano l’esempio e la consapevolezza di chi rischia ogni giorno la propria vita per proteggere un’altra persona. La Rassegna Nazionale di Teatro Scuola "PulciNellaMente",che si pregia già dell’ Alto Patronato e delle Medaglie del Presidente della Repubblica nelle molteplici edizioni trascorse, è ritenuta tra i più importanti e prestigiosi appuntamenti culturali e di Teatro Scuola in Italia. La 25a edizione si è tenuta presso il Teatro Lendi di Sant’Arpino (CE) dal 6 all’11 maggio scorsi. E’ stato un momento di confronto e scambio di esperienze tra diverse realtà territoriali e regionali, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del teatro nella scuola.

“PulciNellaMente” vuole anche essere un contenitore che valorizzi il Teatro come pratica educativa e un momento collettivo di impegno etico e civile e di sensibilizzazione su alcuni temi sociali, trattati attraverso il linguaggio dell’arte, del teatro e della cinematografia. Come dichiarato dal Direttore Generale della Rassegna, il Dott. Elpidio Iorio, che la Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza e la referente alla legalità Roberta Masi hanno avuto il piacere di conoscere, la manifestazione ha offerto incontri con professionisti del teatro e volti noti dello spettacolo. La dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento in quanto rappresenta l’ennesima dimostrazione che la scuola è un luogo di formazione completa, non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista civico e umano. La Dott.ssa Costanza ha inoltre evidenziato che la scuola non è solo un luogo di studio, ma anche un luogo dove si formano i cittadini del futuro, con un forte senso di responsabilità e impegno per la legalità.