Vallecrosia, costituzione del fondo obiettivi di finanza pubblica: passa all'unanimità in consiglio comunale (Foto)

Passa all'unanimità in consiglio comunale a Vallecrosia la costituzione del fondo obiettivi di finanza pubblica in attuazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Maggioranza e minoranza si sono riunite in via urgente un'ultima volta prima delle elezioni amministrative previste il 25 e il 26 maggio. "Il consiglio comunale è stato convocato in via urgente e inderogabile" - fa sapere il presidente del consiglio comunale Marco Calipa - "Ci accingiamo a deliberare le variazioni di competenza e di cassa del decreto legislativo del 2000; di dare atto degli equilibri di bilancio; di precisare che con la variazione viene garantito il saldo positivo della cassa; di dare le previsione 2025-2027; di dare atto che si provvederà a modificare; di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere. Ci sarà poi l'immediata eseguibilità".

"E' stato spiegato bene in commissione da parte del funzionario" - illustra il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Entro il 22 maggio 2025 si doveva portare la variazione. Il fondo deve essere alimentato da entrate corrente, in questo caso dalla lotta dell'evasione Imu. Il bilancio deve essere in equilibrio".

"E' un fondo in più che gli enti sono costretti a costituire" - sottolinea il segretario - "Per lo più è destinato agli investimenti. E' un consiglio prettamente tecnico e perciò siamo stati costretti a convocare la seduta".