Bordighera: nei giorni scorsi l'accordo con il Comune e sul dehors sotto la rotonda il Tar dà ragione ad 'Amarea'

Il ristorante e stabilimento Amarea di Bordighera potrà mantenere il dehors che era stato allestito e per il quale il Demanio Marittimo aveva intimato la rimozione. Si tratta di una struttura da 10 metri per 7, allestita nei mesi scorsi, in attesa di rientrare nei locali interessati dai lavori sotto la rotonda per i noti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

A lavori ultimati, da poco il ristorante è tornato nei locali ma, secondo quanto affermato dalla sentenza del Tar di Genova emanata nei giorni scorsi, la struttura (che è stata lievemente ridotta nel frattempo) potrà regolarmente rimanere al suo posto. Mentre il contenzioso tra i titolari del locale e il Comune è terminato con il rinnovo dell’affitto fino al 2031, di fatto l’accordo prevede anche la demolizione della struttura temporanea che ha ospitato il locale.

Ora il tribunale amministrativo regionale ha dato ragione ad ‘Amarea’ che, teoricamente, potrebbe mantenere ancora il dehors.