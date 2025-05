Riva Ligure rinnova l’accordo con ARTE Imperia per il servizio Ufficio Casa fino al 2028

Il Comune di Riva Ligure ha ufficializzato il prolungamento della collaborazione con l’ARTE (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia) della Provincia di Imperia per la gestione del solo Ufficio Casa fino al 28 febbraio 2028. La decisione è stata comunicata dal sindaco Giorgio Giuffra nel corso del Consiglio comunale del 29 aprile, come previsto dalla normativa per gli impegni di spesa pluriennali non inclusi nel bilancio di previsione 2025/2027.

Il provvedimento è stato preso in considerazione dalla possibilità, prevista dalla legge, di impegnare spese correnti su esercizi successivi a quelli coperti dal bilancio triennale. Il pagamento all’ARTE Imperia riguarda esclusivamente il corrispettivo per la gestione dell’Ufficio Casa, un servizio ritenuto essenziale per la comunità locale in quanto punto di riferimento per le tematiche legate all’edilizia residenziale pubblica.

Durante la seduta, presieduta da Franco Nuvoloni, presidente del Consiglio comunale, il Consiglio ha preso atto della comunicazione dell’impegno economico. Il numero legale era garantito dalla presenza di 8 consiglieri su 11, e la seduta si è svolta regolarmente con la partecipazione anche del segretario comunale Francesca Viglione.