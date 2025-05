Ospedaletti: successo di pubblico sabato scorso per lo spettacolo su Giovanna d’Arco per l’8° 'Cantico della Bellezza'

Sabato scorso, seppur in concomitanza con le finali dell’Eurovision Festival, la sala polivalente “La Piccola” di Ospedaletti era piena per assistere ad uno spettacolo di rievocazione storica dedicato alla memoria di Valerio Venturi, giornalista, scrittore, insegnante prematuramente scomparso nel 2018. La serata costituiva infatti l’ottava edizione del memorial “Il Cantico della Bellezza” che, in questi anni, ha tenuto vivo il ricordo del giovane ospedalettese attraverso concerti, incontri letterari, concorsi giornalistici e spettacoli di taglio teatrale.

La serata è stata introdotta dal Vicesindaco di Ospedaletti Giacomo De Vai insieme al curatore della rassegna Freddy Colt, presidente dell’Accademia della Pigna, da sempre promotrice dell’iniziativa. Il pubblico, in mezzo al quale gli zii di Valerio, ha applaudito gli Alfieri di Castel Bajardo che hanno proposto il recital “Il processo a Giovanna d’Arco”, ideato dal professor Sergio Castellino. In scena la giovanissima attrice Giorgia Coppola ha impersonato la santa eroina francese, affiancata da vari personaggi interpretati da Adriana Genuizzi, Nicholas Gallo, Robert Blinov e dai musici Andrea Novella e Lara Manis. Elementi scenografici e costumi sono stati curati da Marilena Vesco.

Lo spettacolo ha fatto rivivere gli ultimi giorni dell’esistenza di Giovanna d’Arco prima di essere condannata ingiustamente al rogo, attraverso gli interrogatori desunti dagli atti originali del processo d’Inquisizione tenuto a Rouen nel 1431. I calorosi applausi del pubblico hanno gratificato la compagnia che, in pochi mesi, ha messo in piedi questo spettacolo che vedrà una replica nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia di Bajardo la prossima estate.