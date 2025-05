Vallecrosia, rifacimento della segnaletica orizzontale: al via i lavori (Foto)

Al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale a Vallecrosia. Nella giornata odierna sono stati ridefiniti i posti auto, le linee di mezzeria, gli attraversamenti pedonali, le linee di stop, di precedenze e i dossi in vari punti della città.

Un intervento, partito dal lungomare, messo in atto per garantire la circolazione e la sicurezza stradale in seguito a segnalazioni e a sopralluoghi di verifica dello stato della segnaletica orizzontale.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza è stato, inoltre, istituito dalla polizia locale il divieto di sosta con rimozione forzata fino alla fine dei lavori.