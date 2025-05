Confindustria Imperia e Università di Genova insieme per il progetto P3|Officinae Raise: una sinergia per l’innovazione e lo sviluppo del Ponente Ligure

Confindustria Imperia e l’Università degli Studi di Genova hanno annunciato l’avvio di una collaborazione strategica nell’ambito del progetto P3|OFFICINAE RAISE, parte del training plan del progetto RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment), un’iniziativa che mira a promuovere l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e il trasferimento di conoscenze tra mondo accademico e sistema produttivo. RAISE, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si propone di creare un ecosistema regionale dell’innovazione, con un focus particolare su intelligenza artificiale, robotica e sostenibilità. La collaborazione tra l’Università di Genova e Confindustria Imperia, con il patrocinio della Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure (P.U.PO.LI) si concentra sul consolidamento della collaborazione tra attori pubblici, imprese e centri di ricerca.

La partnership con Confindustria Imperia rappresenta un passo importante per favorire l’integrazione delle imprese del Ponente Ligure nei percorsi di innovazione promossi dal progetto. Attraverso questa sinergia, saranno promosse attività congiunte di formazione e supporto all’imprenditorialità innovativa. "La collaborazione con l’Università degli Studi di Genova - dichiara la Presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio - rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di innovazione e crescita del nostro territorio. Crediamo fortemente nella sinergia tra mondo accademico e imprese, perché solo unendo competenze, ricerca e visione possiamo affrontare le sfide del futuro. Ringrazio Nicoletta Buratti, Professore associato dell’Università degli Studi di Genova, che ha proposto a Confindustria Imperia di aderire a questo progetto, offrendo al tessuto imprenditoriale del Ponente un’importante opportunità, dimostrando grande sensibilità verso il nostro territorio e le sue potenzialità. Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Elena Sparago, che con grande impegno ha svolto un ruolo chiave di collegamento tra Confindustria Imperia e l’Università, contribuendo alla realizzazione di questo progetto".

"Siamo particolarmente soddisfatti - commenta Paolo Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia - della risposta entusiasta da parte delle nostre imprese associate, che hanno aderito con convinzione al progetto RAISE P3. Questo dimostra quanto il tessuto imprenditoriale del nostro territorio sia pronto a cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e dalla collaborazione con l’Università. Il coinvolgimento attivo degli associati è un segnale significativo e conferma la volontà condivisa di investire nel futuro. Insieme all’Università abbiamo individuato alcuni settori nevralgici per l’economia del nostro territorio ed abbiamo già mappato i business need delle aziende che partecipano a questo importante progetto, che sono certo contribuirà significativamente alla crescita delle competitività del Ponente ligure”.

Confindustria ha ringrazato le aziende che hanno aderito al progetto, nello specifico: Amaie Energia e Servizi, Amer Yachts, Diemme Fiori, Fondazione Borea, Frantoio Venturino Bartolomeo, Hotel Nazionale e Latte Alberti.