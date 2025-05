Bordighera, il Comune cerca un operatore food truck per l’estate 2025: domande entro il 28 maggio

Il Comune di Bordighera ricerca un operatore food truck per gli eventi, le manifestazioni e gli spettacoli organizzati dall’Amministrazione presso i giardini Löwe e la Rotonda di S. Ampelio nella stagione estiva 2025. L’avviso di gara, con tutte le informazioni del caso, è online alla pagina https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/commercio-procedura-selettiva-per-rilascio-concessione-temporanea-su-aree-pubbliche-per-attivita-di-somministrazione-in-occasione-delle-manifestazioni-estive/; potrà essere presentata domanda di partecipazione fino ore 12.00 del giorno 28 maggio 2025.

“Si tratta di una interessante opportunità per gli imprenditori che si occupano di vendita di alimenti e bevande, grazie alla possibilità di incontrare pubblici sempre diversi e operare in due location. D’altra parte, in questo modo il Comune può offrire nel corso degli appuntamenti del calendario estivo un valore aggiunto come il servizio ristoro, già apprezzato da residenti e turisti. Anche in questo caso, come abbiamo avuto modo di sottolineare in passato, la sinergia tra pubblico e privato può dare risultati importanti”. Commenta l’Assessore Malina Rodà.