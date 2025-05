Sanremo, semaforo fuori uso a Poggio, un lettore: "Il traffico è un caos, ma nessuno interviene"

"Buongiorno, ho segnalato due volte il mancato funzionamento del semaforo posto tra le due piazze di Poggio in via Grossi Bianchi e che regola il transito dei veicoli di grosse dimensioni nella strettoia. Sono mesi che non funziona e, giornalmente, si creano ingorghi . L'Urp ha risposto e inoltrato la segnalazione ma tutto tace!".