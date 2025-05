Sanremo, fumo a Pian di Poma: in fiamme resti di potatura, intervengono i Vigili del Fuoco (Foto)

Un incendio è scoppiato questa mattina nella zona di Pian di Poma, a Sanremo, all’interno dell’ingresso di un condominio situato poco dopo il Carrefour, in direzione Ospedaletti. A bruciare è stato un cumulo di rami e scarti vegetali provenienti da una potatura, accatastati nel vialetto d’ingresso, oltre il cancello che conduce allo stabile, in attesa del ritiro ma rimasti nel cortile condominiale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, affiancati dalla Polizia Locale che ha provveduto ad avviare gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma restano da chiarire le cause dell’incendio: tra le ipotesi, non si esclude che il rogo possa essere stato originato accidentalmente.