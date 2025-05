Convictus 2025, i ragazzi del convitto ‘Ruffini-Aicardi’ ottengono anche quest’anno ottimi risultati nei tornei (foto)

I convittori e i semiconvittori del Convitto di Sanremo anche quest’anno chiudono le ‘Convictus’ 2025 a Cascia con diversi premi. I ragazzi, accompagnati dagli istitutori Roberta Arnone e Giuseppe D’Alessio, hanno partecipato per la seconda volta alla manifestazione sportiva organizzata dall’associazione Arena Convictus, che quest’anno si è svolta a Cascia (PG) dall’11 al 14 maggio e alla quale hanno aderito 10 Convitti provenienti da tutta Italia.



"Sono stati giorni intensi - spiegano dalla scuola -, dove i ragazzi hanno partecipato a tornei di diverse discipline sportive, gare, performance artistiche, teatrali, musicali, momenti culturali, di formazione e non solo che hanno coinvolto più di 250 studenti con i loro accompagnatori. Il Convitto di Sanremo ha conquistato diversi podi: primo classificato al torneo di scacchi (Paolo Aime, classe 2^B agraria), primo classificato in quello di ping pong (Tommaso Moro, classe 4 agraria) e quarti classificati in quello di pallavolo (gruppo misto maschile e femminile). L’evento non è stato solo sportivo, ma un’importante occasione di incontro e confronto sia per gli studenti che per gli istitutori coinvolti, oltre ad essere un momento per apprezzare la gioia di stare insieme".