Triora: successo per la processione ‘del monte' sotto il segno della Madonna Pellegrina (foto)

Rinviata a causa della pioggia, oggi, domenica 18 maggio, ha avuto luogo a Triora l’annuale processione ‘del monte’.



“All’evento – si spiega nel comunicato - vi ha preso parte una moltitudine di persone, raggiungendo a fatica l’altura sovrastante il camposanto, denominata ‘carmo delle forche’. Gli scalzi hanno traportato la pesante croce nera, mentre altre persone si sono issate sulle spalle il Cristo tardotrecentesco. La ricorrenza però sarà ricordata perché, in luogo del pesantissimo gruppo statuario della Madonna della Misericordia, è stata portata lassù, davanti alla cappella, la piccola statua della Madonna pellegrina. Ciò si è reso necessario per l’insufficiente presenza di portatori. Il presidente della Compagnia della Buona Morte, Fulvio Bianchi, su suggerimento di Gabriella Lanteri, ha così deciso per non privare del tutto la processione della presenza mariana. Così alcune signore, giovani e meno giovani, si sono alternate nel trasportare la commovente statua, che un tempo ‘visitava’ le abitazioni del paese nel mese di maggio. Il parroco don Giorgio, con una funzione sobria e legata alle tradizioni, ha benedetto le campagne sottostanti, dopo aver formulato gli esorcismi di rito”.