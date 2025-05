Sanremo in canto: l'omaggio poetico di Lina Rose dalla Val Nervia alla città dei fiori (audio)

Un atto d'amore in musica, nato tra le strette vie di Pigna e sbocciato sulle rive della Riviera dei Fiori. Lina Rose, residente nel suggestivo borgo dell'entroterra ligure, ha voluto rendere omaggio con una sua inedita canzone alla vibrante città di Sanremo. Un gesto spontaneo e sentito, che affonda le radici in una passione coltivata fin dall'infanzia: quella per il canto, la scrittura e il cinema.

Per Lina, la musica non è un mestiere, ma un'autentica linfa vitale. Da sempre, le sue corde vocali si sono fatte eco delle emozioni e delle storie che la circondano. Questa volta, l'ispirazione ha trovato dimora nella celebre Sanremo. La vicinanza geografica, l'innamoramento per la costa ligure in ogni sua sfumatura e, soprattutto, il profondo legame che la città intrattiene con il mondo della musica e dei cantanti, hanno acceso in lei una scintilla creativa irrefrenabile.

Il risultato è un brano che promette di vestire Sanremo di "tratti poetici e armonici", come l'artista stessa descrive il suo lavoro. Un omaggio delicato e personale, che testimonia come la bellezza di un luogo e la sua risonanza culturale possano toccare le corde più profonde dell'anima, trasformandosi in arte purissima. Un regalo in musica, nato dalla passione di una voce del territorio per la città che pulsa al ritmo della melodia italiana.

Oltre a questa ne ha anche realizzata un'altra questa volta per Dolceacqua, a testimoniare il legame col territorio: "Io vivo a Pigna da circa 40 anni - racconta - Sanremo è una città fantastica con tanti elementi meravigliosi, ci vengo spesso anche passando per i vari negozi con articoli legati all'arte, alla pittura e simili. E anche Dolceacqua è un paese pieno di arte, ogni angolo è una tela dipinta e mi fa piacere raccontare, anche per aiutare a conoscere la storia e i segreti di questi luoghi splendidi".



PER ASCOLTARLA CLICCARE QUESTO LINK