Carabinieri, il capitano Marco Da San Martino lascia Ventimiglia

Il capitano Marco Da San Martino, comandante della compagnia dei carabinieri di Ventimiglia, lascia la città di confine.

"Sono stato trasferito alla compagnia di Sarzana" - fa sapere il capitano Marco Da San Martino - "Mi hanno chiesto di anticipare il mio trasferimento, previsto a settembre, a maggio perché là mancava il comandante. Una destinazione a me molto gradita visto che mi avvicino a casa. Fino all'arrivo del nuovo comandante a Ventimiglia assumerà il comando il tenente Giuseppe Russo".

Proveniente dal comando del Norm della compagnia di Follonica, in provincia di Grosseto, Da San Martino giunse a Ventimiglia cinque anni fa. "Sono stati cinque anni molto intensi che, però, sono passati in fretta" - sottolinea Da San Martino - "Vado via lasciandomi dietro un bel ricordo, anche la mia famiglia si è trovata bene qui. Questa parte di Liguria ha un certo fascino, nonostante tutte le problematiche affrontate, mi dispiace lasciarla. E' un bel posto in cui mi sono trovato bene. In questi anni ho fatto tante operazioni, sia grandi che piccole. L'altro giorno abbiamo dato una risposta alla cittadinanza per quanto riguarda i delitti contro il patrimonio, c'erano persone che facevano furti in zona. Abbiamo dato risposte concrete al territorio, insieme alle forze di polizia, e garantito sicurezza ma abbiamo fatto anche tanti incontri con la cittadinanza, soprattutto con le scuole e gli anziani. Oggi concluderò partecipando a un convegno sulla terza età".

"Sono soddisfatto di quello che ho fatto e sono dispiaciuto di andare via" - commenta ripensando a questi anni nella città di confine - "Lascio un ottimo ambiente professionale. E' stata un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo sia a livello professionale che umano".